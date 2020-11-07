Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на 7 листопада у світі вже 49 322 827 людей інфікувалися коронавірусом. За минулу добу у США виявили рекордну кількість випадків інфікування коронавірусом. Лабораторії повідомили про те, що щонайменше 125 596 людей інфікувалися COVID-19.
Україна у загальному рейтингу з кількості інфікованих на двадцятому місці – між Бельгією та Індонезією.
Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ
В Україні коронавірус виявили у рекордної кількості громадян – 10 746. Вранці у п’ятницю COVID-19 підтвердили у 9 721 людини. За весь час пандемії в Україні захворіли 450 934 особи, одужало – 204 229; летальних випадків – 8 312.
У столиці минулої доби виявили ще 854 хворих на COVID-19, померли 11 осіб.
Карантин в Україні
МОЗ пропонуватиме Кабміну запровадити жорсткий карантин вихідного дня. Глава МОЗ уточнив, що обмеження стосуватимуться низки закладів, зокрема, їх часу роботи.
Коронавірус у Києві
У столиці минулої доби виявили ще 854 хворих на COVID-19, померли 11 осіб. Усього коронавірус забрав життя 852 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229. Одужали за минулу добу 1 162 людини. Усього коронавірус подолали 16 380 жителів Києва.
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