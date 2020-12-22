За словами лікаря Тараса Жиравецького, коронавірус почне збавляти оберти уже в лютому.

Коронавірус в Україні піде на спад уже в лютому, коли друга хвиля досягне свого піку.

Читайте такожВ МОЗ затвердили план вакцинації українців від коронавірусуПро це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"З того, що прогнозуємо і бачимо, і спираючись на модель іспанського грипу, яка була запротокольована у 1918 році, то ми чекаємо трьох хвиль. Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалась, практично, у серпні, і теоретично вона має досягти піку десь наприкінці січня — на початку лютого. А наступних 5-6 місяців ми спостерігатимемо падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто кількість випадків і госпіталізацій буде меншою", - зазначив Жиравецький.

За його словами, наразі помітна тенденція до наростання госпіталізації. "Зараз ми піднімаємось, до середини літа буде спуск. Потім може бути так само, як і цього літа — орієнтовно два місяці легших, де буде мало випадків реєструватись і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, має прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то у березні цього року почався коронавірус, а в 2022 році має зникнути", — розповів лікар.

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Автор: УНІАН