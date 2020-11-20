Лікар не взявся прогнозувати, скільки хворих виявлятимуть у пік. За його словами, навіть нинішню статистку в 12 тис. можна множити на п'ять.

Україна, незважаючи на погіршення динаміки захворюваності коронавірусом, тільки входить в другу і найпотужнішу хвилю епідемії, проте країну чекає ще третя хвиля.

Читайте такожБлизько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року - ЛяшкоПро це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів головний лікар медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

За його словами, на тлі погіршення епідситуації також зростає кількість інфікованих серед молодих людей, а складнощі при лікуванні тепер можуть виникати також у групи 35+. "На початку пандемії кількість пацієнтів була приблизно тисячу на Україну. Невелика частина потрапляла в стаціонари, серед них були і молоді люди. Зросла загальна кількість пацієнтів - зросла і кількість молодих", - пояснив лікар.

"Зараз ми тільки розганяємося, хоча вважається, це як друга хвиля. Пік повинен настати десь в січні-лютому - тоді буде найбільше навантаження на тих, хто захворів і потрапив в стаціонар. Далі будемо йти вниз. Але якщо ця епідемія буде розвиватися за типом іспанського грипу, через деякий час нас чекає третя хвиля, але вона вже буде легка", - сказав лікар, додавши, що тоді перехворіє ще близько 20% населення.

При цьому Жиравецький не став прогнозувати скільки хворих виявлятимуть у пік.

"Складний прогноз. Навіть нинішню статистку в 12 тис. можна множити на п'ять", - сказав він.

Він пояснив, що на п'ять потрібно множити, оскільки не кожен третій потрапляє в стаціонар. Навіть не кожен десятий. "Думаю, десь 32 тис. хворих на добу у нас є", - зазначив фахівець.

Щодо майбутньої вакцини проти коронавірусу лікар заявив, що "це оптимістично звучить по телеканалах, але не зовсім оптимістично на практиці".

"Вакцину треба буде привезти, невідомо, скільки доз нам дадуть, і її повинні вколоти мінімум двічі - перший раз і через 28 днів другий. Потім ще 14 днів чекати вироблення антитіл. Тобто формування імунітету займе в середньому півтора місяці", - сказав фахівець

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Автор: УНІАН