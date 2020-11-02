Лікарні Ужгорода заповнені на 100%, тяжкохворих змушені направляти в інші райони області.
Читайте такожУ МОЗ розглядають найгірші сценарії епідемії: по 20 тисяч нових хворих на добуПро це повідомляє прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.
«Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжких хворих змушені направляти в інші райони області», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 21 жовтня регіональна комісія зобов’язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50%.
В ОДА підкреслили, що 29 жовтня розпорядженням міністра охорони здоров’я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м. Ужгород багатопрофільного COVID-19 шпиталю.
У відомстві наголосили, що усі рішення станом на сьогодні не виконані та саботуються.
«У суботу, під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні, через не виділення додаткових ліжок в Ужгороді, хворий, на жаль, помер», - сказано в повідомленні.
В Закарпатській ОДА заявили, що офіційно звертаються до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть містянина.
Карантинне зонування в Україні
- 30 жовтня Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні, яке почало діяти з 2 листопада.
- Зокрема, до «червоного» рівня епідемічної небезпеки віднесено міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.
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