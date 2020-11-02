Зазначається, що влада Ужгорода не виконала завдання щодо збільшення кількості лікарняних ліжок для хворих на коронавірус.

Лікарні Ужгорода заповнені на 100%, тяжкохворих змушені направляти в інші райони області.

Читайте такожУ МОЗ розглядають найгірші сценарії епідемії: по 20 тисяч нових хворих на добуПро це повідомляє прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.

«Наразі лікарні Ужгорода заповнені на 100% і тяжких хворих змушені направляти в інші райони області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 жовтня регіональна комісія зобов’язала розширити кількість лікарняних ліжок для хворих на коронавірус до 30%, а 30 жовтня – до 50%.

В ОДА підкреслили, що 29 жовтня розпорядженням міністра охорони здоров’я України Максима Степанова передбачено створення на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» м. Ужгород багатопрофільного COVID-19 шпиталю.

У відомстві наголосили, що усі рішення станом на сьогодні не виконані та саботуються.

«У суботу, під час транспортування жителя Ужгорода до Виноградівської районної лікарні, через не виділення додаткових ліжок в Ужгороді, хворий, на жаль, помер», - сказано в повідомленні.

В Закарпатській ОДА заявили, що офіційно звертаються до прокуратури області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть містянина.

Карантинне зонування в Україні

30 жовтня Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні, яке почало діяти з 2 листопада.

Зокрема, до «червоного» рівня епідемічної небезпеки віднесено міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області.

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Автор: Світлана Макринська