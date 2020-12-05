За прогнозом головного лікаря одного з діагностичних центрів Львова Тараса Жиравецького, пандемія COVID-19 пройдеться Україною трьома хвилями. Перша вже минула, друга – триває.
Про це він розповів в інтерв’ю ТСН.
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«Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалась, практично, у серпні, і теоретично вона має досягти піку десь наприкінці січня — на початку лютого», – відповів він.
Наступні 5-6 місяців медики чекають спад хвилі, що супроводжуватиметься зменшенням кількості добових випадків захворювання й госпіталізацій.
Нині, додає Жиравецький, в Україні спостерігається тенденція до наростання госпіталізації. До середини літа ситуація з коронавірусом стане легшою.
«А потім, десь у середині серпня, теоретично, має прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців», – зазначив лікар.
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