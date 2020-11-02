За словами головного санітарного лікаря, така динаміка спостерігається і в інших країнах Європи, які перебувають в активній фазі епідемії.

Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні середній коефіцієнт виявлення нових хворих на COVID-19 становить 18-19%.

Читайте також"Перебуваємо як на війні": інфекціоніст розповіла про боротьбу з коронавірусом в УкраїніПро це він повідомив в інтерв'ю виданню «Сьогодні».

«У середньому на рівні країни так званий коефіцієнт виявлення, тобто частка позитивних серед усіх проведених досліджень, стабільний уже протягом останніх 3 тижнів і коливається в межах 18-19%. Так, в окремих регіонах були коливання і понад 30%. Передусім це пов'язано з чіткими критеріями тестування та пріоритетністю досліджень – ми тестуємо першочергово осіб з підозрою, хворих на пневмонію та близьких контактних», - заявив він.

За словами головного санлікаря, подібна динаміка спостерігається і в інших країнах Європи, які перебувають в активній фазі розвитку епідемії. «У Чехії цей показник становить понад 31%, у Польщі та Бельгії також вище, ніж в Україні, – 21%», - додав Ляшко.

Коронавірус в Україні

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Автор: Костянтин Гончаров