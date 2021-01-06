За словами міністра охорони здоров'я, з третього тижня січня в Україні також прогнозується збільшення кількості хворих на грип.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ прогнозує збільшення кількості хворих на COVID-19 після масових скупчень людей на новорічні свята.

Читайте такожВ Україні за добу виявили майже 7 тисяч нових хворих на коронавірусЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.

«Всі розуміють, і про це попереджають нас епідеміологи, що після новорічних свят, і це ми прогнозуємо, у нас буде зростання кількості хворих на COVID-19. Ми всі бачили, що були масові скупчення людей, було святкування. Так ми влаштовані і ми відразу розуміли, що все одно це буде відбуватись», - заявив він.

Як наслідок, за словами міністра, в Україні буде збільшуватись навантаження на медичну систему.

Також, за словами Степанова, починаючи з третього тижня січня в Україні прогнозується збільшення кількості хворих на грип. «Це сезонне захворювання, яке з року в рік у нас відбувається. Ми очікуємо на середину лютого, виходячи зі статистики минулих років, пікове навантаження щодо захворюваності на грип. Хворі на COVID-19 та хворі на грип мають дуже часто однакові ускладнення. Дуже часто потребують кисневої терапії. Люди мають і пневмонію як наслідок цих хвороб. Тому нам треба максимально розвантажити (медичну систему – УНІАН)», - заявив він.

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Автор: Костянтин Гончаров