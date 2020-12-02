Коронавірус новини - МОЗ звітує про рекорд одужань за 1 грудня / REUTERS

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прозвітував про рекордну кількість одужань за 1 грудня.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

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«В Україні за минулу добу від COVID-19 одужали 13 882 особи, що є рекордним показником із початку пандемії та перевищує добову кількість інфікованих», – цитує прес-служба слова міністра.

Степанов наголосив, що вказані цифри є заслугою медиків. Глава МОЗ також зазначив, що держава повинна віддати належне працівникам лікарень й забезпечити необхідне фінансування галузі й «справедливі зарплати».

Міністр нагадав, що, за розрахунками МОЗ, лікарі мають отримувати мінімум 23 тисяч гривень, середній медперсонал — 17 тисяч гривень, молодший медперсонал — 12 тисяч гривень».

Що передувало

  • Остання редакція держбюджету на 2021 рік передбачає, що видатки на медицину наступного року становитимуть 159 мільярдів гривень, тоді як, за розрахунками МОЗ, галузі необхідно 296 мільярдів гривень.

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Автор: УНІАН