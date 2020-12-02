Степанов, зокрема, згадав про справедливі зарплати медикам.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прозвітував про рекордну кількість одужань за 1 грудня.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

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«В Україні за минулу добу від COVID-19 одужали 13 882 особи, що є рекордним показником із початку пандемії та перевищує добову кількість інфікованих», – цитує прес-служба слова міністра.

Степанов наголосив, що вказані цифри є заслугою медиків. Глава МОЗ також зазначив, що держава повинна віддати належне працівникам лікарень й забезпечити необхідне фінансування галузі й «справедливі зарплати».

Міністр нагадав, що, за розрахунками МОЗ, лікарі мають отримувати мінімум 23 тисяч гривень, середній медперсонал — 17 тисяч гривень, молодший медперсонал — 12 тисяч гривень».

Що передувало

Остання редакція держбюджету на 2021 рік передбачає, що видатки на медицину наступного року становитимуть 159 мільярдів гривень, тоді як, за розрахунками МОЗ, галузі необхідно 296 мільярдів гривень.

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Автор: УНІАН