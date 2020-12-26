З початку пандемії у світі коронавірусом інфікувалися вже понад 79 мільйонів людей.

Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у світі та Україні продовжує невпинно зростати. Тим часом у світі шириться новий мутований коронавірус, а у деяких країнах починається масова вакцинація населення.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на 26 грудня з початку пандемії у світі коронавірусом інфікувалася 79 933 551 людина. При цьому 45 080 091 вдалось видужати, а 1 752 249 померли.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (18 762 383), Індія (10 169 118), Бразилія (7 448 560), Росія (2 992 123), Франція (2 604 595), Сполучене Королівство (2 227 947), Туреччина (1 118 255), Італія (2 028 354).

Україна у світовому рейтингу вже на 16 місці.

Коронавірус в Україні: актуальні дані на 26 грудня

Станом на 26 грудня в Україні коронавірус підтвердили у 7709 українців. Це поки найменший показник за останні тижні. До цього МОЗ щодня фіксував добовий приріст хворих в межах 10-11 тисяч.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 1 019 876 громадян. З них одужали 651 917, а 17 702, на жаль, померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Львівській (676), Київській (568), Одеській (513) та Запорізькій (445) областях.

У Києві за добу виявили 408 нових випадків COVID-19, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 13 осіб.

Вакцину проти коронавірусу доставлено до всіх країн ЄС

Вакцина від COVID-19 станом на 26 грудня доставлена до всіх країн Європейського союзу. Завтра в усіх країнах ЄС розпочнеться вакцинація проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини на 26 грудня

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Автор: УНІАН