Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що результат його тесту на коронавірусну інфекцію виявився позитивним.
Про це Резніков повідомив у соціальній мережі Facebook.
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"З вечора понеділка перебуваю на самоізоляції. Сьогодні отримав результати ПЛР-тесту. Позитивний. Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно", - написав Резніков.
При цьому, віце-прем'єр відзначив, що почувається нормально. "Запахи, смаки - все ок, зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки. Температура трошки вище норми. А легка ломота в тілі - як після занять спортом. І наче приємно, але от причини не радують. Голос - конкуренція Висоцькому. Такий з приємною хрипотою. Але не співаю, бо дружина не витримає", - додав він.
Ввечері 9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що інфікувався COVID-19. З симптомів недуги він назвав лише підвищену температуру. Услід за главою держави коронавірус підтвердили й у керівника ОП Андрія Єрмака. Обидва перебувають на самоізоляції.
Сьогодні стало відомо про інфікування COVID-19 спікера Ради Дмитра Разумкова.
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