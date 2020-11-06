Кошти на боротьбу з COVID-19 виділяються з трьох джерел фінансування: безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками, з НСЗУ, а також з місцевих бюджетів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав джерела фінансування потреб медицини для боротьби з COVID-19.

Читайте такожНСЗУ перерахувала лікарням майже 5,5 мільярда гривень на лікування хворих на COVID-19 - СтепановЯк повідомляє прес-служба уряду, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Кошти на боротьбу з COVID-19 виділяються з трьох джерел фінансування: безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками, з Національної служби здоров’я України, а також з місцевих бюджетів, які так само допомагають з протиепідемічними заходами», - заявив Шмигаль.

Він зауважив, що ще у квітні уряд збільшив бюджет НСЗУ на 16 млрд грн для фінансування заходів з протидії захворювання в лікарнях.

«Станом на 5 листопада НСЗУ профінансувала «коронавірусний пакет» для лікарень на 7,3 млрд грн», - зазначив Шмигаль.

За його словами, фінансування потреб медицини також відбувається безпосередньо з Фонду боротьби з COVID-19 та його наслідками. «Зокрема, у сфері охорони здоров’я - це 16,3 млрд грн. Безпосередньо профільному міністерству виділено 14,4 млрд грн», - зауважив Шмигаль.

Як зазначив прем’єр, з них 6,5 млрд грн були спрямовані для підвищення надбавок і доплат до заробітної плати медикам, які борються з COVID-19, 4,7 млрд грн - для закупівлі обладнання в приймальні відділення опорних закладів охорони здоров’я, 2,7 млрд грн - на заходи із запобігання спалахів епідемій, 1,7 млрд грн - на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень та ще 0,6 млрд грн - на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я.

«Тобто ми використовуємо різні джерела фінансування для того, аби оперативно фінансувати потреби лікарень, лабораторій та збільшувати виплати нашим медикам», - наголосив Шмигаль.

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Автор: Юлія Янкевич