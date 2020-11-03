За словами міністра Степанова, Україна "дійшла точки неповернення".

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні близька до катастрофи.

Читайте такожУ МОЗ змінили критерії до госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженим COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на засіданні Верховної Ради.

«Ми дійшли точки неповернення і близькі до катастрофи. Ситуація критична не тільки в Україні, але й в усьому світі. Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову вводять жорсткі карантинні обмеження не просто так», – сказав він.

За словами міністра, навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн.

«Попереду важкі часи. Наступні слова багатьом не сподобаються, але це факт. Немає когось окремого відповідального за боротьбу з COVID-19. Ніхто у світі не здатен самотужки вирішити проблему коронавірусу», – наголосив міністр.

«Проскочити не вдасться. Настав час особистої відповідальності кожного... Коронавірус розповсюджується виключно від однієї людини до іншої, тому кожен з нас несе особисту відповідальність за розповсюдження коронавірусної хвороби», – додав Степанов.

За його словами, потрібно виконувати правила, щоб вберегти себе та інших.

Коронавірус: важливо знати кожному

Коронавірус в Україні: статистика

З початку пандемії в Україні зафіксували 411 тисяч 93 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Всього одужали – 168 тисяч 868 людей, померли – 7 тисяч 532.

За минулу добу в Україні зафіксували 8 тисяч 899 нових випадків.

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Автор: Надя Пришляк