За весь час пандемії в Україні захворіли 450 934 особи, одужало – 204 229.

В Україні коронавірус виявили у рекордної кількості громадян – 10 746. Вранці у п’ятницю COVID-19 підтвердили у 9 721 людини.

Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.

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Уточнюється, що вірус знайшли, зокрема, у 316 дітей і 519 медиків. До лікарень з ускладненнями госпіталізували 1 470 людей.

Станом на ранок 7 листопада підтвердили 187 смертей хворих, водночас 8 685 вдалось одужати.

За весь час пандемії в Україні захворіли 450 934 особи, одужало – 204 229; летальних випадків – 8 312.

Де найбільше нових інфікованих

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 008), м. Київ (854), Житомирській (602), Хмельницькій (579) та Львівській (557) областях.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: УНІАН