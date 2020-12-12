За весь час пандемії коронавірус підтвердили у 885039 людей.

За останню добу кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 в Україні зросла ще на 12 811 нових хворих.

Про це йдеться у даних МОЗ в офіційному Telegram-каналі.

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З них – 593 дитини та 572 медики.

У п’ятницю з ускладненнями від недуги до лікарень госпіталізували понад 3 тисячі осіб. Водночас 243 хворих померли, а 13653 одужали.

За весь час пандемії коронавірус підтвердили у 885039 людей. З них 494001 вдалось одужати, а 14998 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.

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Автор: УНІАН