За останню добу кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 в Україні зросла ще на 12 811 нових хворих.
Про це йдеться у даних МОЗ в офіційному Telegram-каналі.
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З них – 593 дитини та 572 медики.
У п’ятницю з ускладненнями від недуги до лікарень госпіталізували понад 3 тисячі осіб. Водночас 243 хворих померли, а 13653 одужали.
За весь час пандемії коронавірус підтвердили у 885039 людей. З них 494001 вдалось одужати, а 14998 померли.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 696), Одеській (1 357), Запорізькій (807), Київській (785) та Львівській (721) областях.
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