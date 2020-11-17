Прем'єр-міністр зазначає, що лікарні мають завдання до кінця року під'єднати до подачі кисню не менш як 80% ліжок, що виділені для хворих з коронавірусом.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ситуацію з виділенням коштів на кисень для хворих на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті, відповідаючи на питання щодо виділення коштів на кисень.

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"Кошти на кисень були виділені орієнтовно місяць тому, перших понад 570 мільйонів гривень. Зараз було виділено ще понад 870 мільйонів гривень. Разом, практично, майже більш ніж 1,5 млрд гривень виділено на підведення кисню", - розповів очільник уряду.

Він нагадав, що лікарні мають завдання до кінця року підключити до подачі кисню не менш як 80% ліжок, що виділені для хворих на COVID-19.

"Якщо ми маємо мету до кінця року забезпечити понад 60 тисяч ліжкомісць "ковідних", то практично 80% – це близько 50 тисяч ліжкомісць мають бути забезпечені киснем", - пояснив Шмигаль.

Зауважимо, 11 листопада Кабінет міністрів виділив 895 млн 578 тис. грн для забезпечення подачі кисню ліжковому фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з СОVID-19.

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Автор: Тетяна Поляковська