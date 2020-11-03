Кравчук зауважила, що це є певним рекордом за одночасною кількістю хворих на COVID-19 у фракції.

17 народних депутатів від фракції "Слуга народу" наразі знаходяться на лікарняному з позитивним тестом на коронавірус.

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Про це повідомила заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.

"Я не володію інформацією, яка ситуація по інших фракціях, але у нас зараз, на жаль, такий певний рекорд за одночасною кількістю хворих на COVID-19. Зараз у нас 17 народних депутатів на лікарняному з позитивним тестом на коронавірус", - повідомила Кравчук.

За вчора в Україні зафіксовано 8 899 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це — новий рекорд за кількістю випадків зараження за добу. Попередній був 31 жовтня, тоді захворіли 8 752 людини.

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Автор: Тетяна Поляковська