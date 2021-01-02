Закон дозволяє медикам прибувати протягом 10 хвилин у межах району обслуговування у випадку екстреного виклику.

Щоб оглянути хворого на COVID-19, медикам потрібно підготуватися – наприклад, одягнутися у захисний костюм. А це займає час.

Про це в коментарі ТСН повідомив лікар Фелікс Лідерман.

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За його словами, більшість таких випадків екстреними не є: хворий якийсь час може стримувати температуру жарознижувальними.

«Кисень, на щастя, теж показаний далеко не всім. Тому якщо прийдуть одночасно виклик, де буде звучати, наприклад, "погано з серцем, вмирає" або двостороння пневмонія з направленням, і вільних бригад не буде, останній виклик може і постояти. Все має широкий діапазон і залежить від багатьох змінних», – розповів він.

Нині закон дозволяє медикам прибувати протягом 10 хвилин у межах району обслуговування у випадку екстреного виклику., в усіх інших – протягом 20 хвилин.

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Автор: УНІАН