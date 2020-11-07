Глава МОЗ Максим Степанов вкотре закликав громадян дотримуватись протиепідемічних вимог, нагадавши, що кількість хворих на COVID-19 зростає в Україні «ураганними темпами».

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вкотре закликав громадян дотримуватись протиепідемічних вимог: носити медичні маски, дотримуватись соціальної дистанції та користуватись антисептиками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Степанов наголосив, що кількість захворілих зростає в Україні стрімко, «ураганними темпами» та прокоментував ситуацію у столичному метро, яка його обурила.

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«Вчора ввечері на столичній станції метро пасажир не захотів надягати захисну маску. Коли поліцейський зробив йому зауваження і попросив одягнути маску, він напав на того з газовим балончиком та з ножем. Правоохоронець отримав тілесне ушкодження у вигляді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей... Поліцейський просто зробив свою роботу, і зробив цю роботу, щоб захистити здоров’я і життя людини, яка була без маски, а також всіх, хто був поруч. І що поліцейський отримав у відповідь – це неприпустимі речі», - підкреслив міністр.

Степанов наголосив, що носіння маски, дотримання дистанції, використання антисептиків – на сьогодні це правила життя, які встановлені в усьому світі.

«І вони продиктовані одним – для того, щоб зберегти життя і здоров’я громадян. Маска - це не якась штанга, яка має вагу 10 кг і яку ми пропонуємо за собою тягати. Це просто маска, яку ми просимо одягати, коли поруч з вами знаходяться люди, щоб зберегти ваше здоров’я і ваших близьких», - підкреслив Степанов.

Він нагадав, що вчора Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає посилення відповідальності за перебування в громадських будівлях, громадському транспорті без захисних масок. Штраф становитиме від 170 до 225 грн.

«Я вважаю, що це абсолютно правильна річ», - сказав Степанов.

Він наголосив, що в Україні щодня зростає кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації.

«І в цьому є певна межа. Подобається це комусь чи ні, але є межа за кількістю ліжок, за кількістю медпрацівників, які здатні надавати медичну допомогу», - сказав міністр.

Він закликав громадян допомогти медикам, які вже тривалий час напружено працюють, рятуючи життя людей, а також дотримуватись протиепідемічних вимог.

В Україні коронавірус виявили у рекордної кількості громадян – 10 746. Вранці у п’ятницю COVID-19 підтвердили у 9 721 людини.

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Автор: Інна Андаліцька