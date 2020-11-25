Точну кількість у відомстві обіцяють назвати після закінчення цього року.

З початку пандемії коронавірусу в Україні з медичних установ звільнилось 34 тис. працівників, серед яких не лише лікарі.

Читайте також"Все залежить від ступеня особистої відповідальності": лікар розповіла, що заважає боротьбі з коронавірусом в УкраїніТаку попередню статистику озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "5 каналу".

Він уточнив, що це попередні дані, а точну інформацію зможуть повідомити по завершенню 2020 року. Оскільки за його словами, деякі з медпрацівників, які звільнилися, перейшли на роботу в інші медзаклади. Тож поки неможливо сказати точну кількість медиків, які пішли з системи охорони здоров'я.

"Для нас цінний кожен медпрацівник, а не лише лікар. Я не володію на цю хвилину точною інформацією про кількість тих, хто звільнився, але це близько 34 тис. Вони іноді звільняються і переходять в інші лікарні, в інші медичні установи. Тому ми зможемо зробити цей аналіз за всіма статистичними даними, коли закінчиться відповідний рік", - сказав Степанов.

Міністр додав, що також необхідно дивитися на причину звільнення медпрацівників і зазначив, що часто роботу персоналу в лікувальних закладах недооцінюють. Він заявив, що в 2021 році зарплата медичних працівників буде починатися від 22-25 тис. грн. На цьому наполягає Міністерство охорони здоров'я.

"Це один із головних чинників для припинення від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – сказав глава відомства.

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Автор: УНІАН