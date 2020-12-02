Волонтери ж додали, що пробували допомогти лікарні з киснем.

Журналісти від місцевих волонтерів дізналися про критичну ситуацію з хворими на COVID-19 в одеській лікарні №5.

Про це пише ТСН.

Подвір’я лікарні постійно заповнене чергами «швидких». Туди привозять хворих на COVID-19. Проте, за словами волонтерів, медики не справляються з виниклим навантаженням. Через що пацієнти з ускладненнями помирають просто в палатах від нестачі кисню, а тіла померлих можуть по кілька годин лежати поряд з живими.

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Тамтешні мешканці виклали фото з загиблими у соціальну мережу, спровокувавши скандал. Свідки зафіксували мертвих як у палатах, так й у коридорах.

Інформацію з неякісною госпіталізацією журналістам підтвердив киянин Іван Кудрянський, який був змушений відправляти на лікування у медзаклад своїх батьків.

Волонтери ж додали, що пробували допомогти лікарні з киснем.

«Вони задихаються там, там не вистачає кисню, ми привозимо вже в стаціонар кисень. Я вчора пробивалася туди, я спокійна людина, але я кричала так, що думала, що у мене інсульт буде, щоб мене запустили в стаціонар, щоб я під'єднала пацієнтів до кисню, якого там не вистачає. Там вмирають люди», - каже керівник благодійного фонду «Корпорація Монстрів» Катерина Ножевнікова.

У лікарні відповідають, що відкрилися як сортувальний медзаклад лише тиждень тому і вже вщент наповнені інфікованими. Мертвих не можуть забирати вчасно через брак персоналу.

«Навантаження божевільне, є такі випадки, коли вмирають кілька пацієнтів, тому не завжди встигаємо це вчасно зробити, але вже робота налагоджується і додаємо ми людей, додаємо ми персонал», – пояснила заступниця директора з медичних питань Людмила Бірюкова.

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Автор: УНІАН