Лідерами за кількістю хворих є Київ, Одеська й Харківська області.

Після святкових вихідних станом на 2 січня в Україні коронавірус підтвердили всього у 5038 громадян. Учора, 1 січня, кількість виявлених випадків інфікування сягнула 9432, а одужань – понад 10 тисяч.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу одужали 2606 людей, 51 людина померла. У п’ятницю зробили 17930 тестувань на вірус. Тоді як 31 грудня – 50132.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 1069517, одужали – 722615, померли – 18731.

Лідерами за кількістю хворих є Київ (112649), Одеська (71 889), Харківська область (70 212).

Коронавірус у світі

За даними мапи поширення коронавірусу, з початку пандемії станом на 7:30 2 січня у світі вже інфікувалися 83 963 772 людини. При цьому 47 289 078 вдалось одужати, а 1 827 540 померли.

Найбільше хворих у США (20 128 709), Індії (10 286 709), Бразилії (7 700 578), Росії (3 153 960). Україна на 16 місці – між Іраном і Південною Африкою.

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Автор: УНІАН