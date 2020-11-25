Окрім того, планується запустити консультацію безпосередньо сімейних лікарів.

З 26 листопада безпосередньо через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я з протидії COVID-19 можна буде викликати мобільні бригади швидкої допомоги.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Із завтрашнього дня ми запускаємо в тестовому режимі, потім буде перейдено на постійну основу, функцію, щоб будь-яка людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі", - сказав Степанов.

За його словами, для цього було з'єднано всі заклади охорони здоров'я, визначено відповідальних осіб.

"Окрім того, через контакт-центр ми плануємо до кінця місяця запустити консультацію безпосередньо сімейних лікарів", - додав Степанов.

Контакт-центр МОЗ з протидії COVID-19, до якого може зателефонувати кожен громадянин і отримати відповідну інформацію, почав свою роботу 2 листопада. Номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19. Він працює цілодобово.

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Автор: Леся Лещенко