В Україні з листопада додатково збільшили на 15 тис. кількість ліжок з підведеним киснем.
Читайте такожБільша частина хворих на COVID-19 у стаціонарах Києва отримує кисневу терапіюЯк повідомили у прес-службі Офісу президента, про це поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов на традиційній селекторній нараді під головуванням глави держави.
Зокрема, президент поцікавився, чи збільшується кількість ліжок, забезпечених доступом до медичного кисню.
Глава МОЗ зауважив, що з листопада кількість ліжок з підведеним киснем зросла на понад 15 тис. Водночас міністр зауважив, що деякі області перевиконують план, а деякі – недовиконують. Серед останніх він назвав Дніпропетровщину та Донеччину.
Також Степанов повідомив, що минулого тижня МОЗ придбано 66 тис. тестів на антиген, а до кінця року закуплять ще 1,3 млн.
Коронавірус в Україні
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