В Україні зменшилась кількість госпіталізацій з коронавірусом / фото УНІАН

Минулого тижня в Україні госпіталізували на 1,5 тис. менше хворих з COVID-19, ніж позаминулого.

Читайте такожУ МОЗ стверджують, що зменшення кількості нових хворих на коронавірус не пов'язане з числом тестуваньЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"У нас зменшилася кількість людей, яких госпіталізують. Якщо брати статистику тижня до тижня, то на 1,5 тисячі. Було 11 тис. 606 людей, які були госпіталізовані на тижні до 29 листопада. І відповідно 10 тис. 100 - минулого тижня", - сказав міністр.

Коронавірус в Україні

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Автор: Леся Лещенко