З 30 листопада по 6 грудня було госпіталізовано 10,1 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Минулого тижня в Україні госпіталізували на 1,5 тис. менше хворих з COVID-19, ніж позаминулого.

Читайте такожУ МОЗ стверджують, що зменшення кількості нових хворих на коронавірус не пов'язане з числом тестуваньЯк передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"У нас зменшилася кількість людей, яких госпіталізують. Якщо брати статистику тижня до тижня, то на 1,5 тисячі. Було 11 тис. 606 людей, які були госпіталізовані на тижні до 29 листопада. І відповідно 10 тис. 100 - минулого тижня", - сказав міністр.

Коронавірус в Україні

З 14 по 30 листопада в Україні діяв «карантин вихідного дня».

5 грудня Степанов зазначив, що завдяки карантину на вихідних в країні зменшилась кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби.

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 845 тис. 343 особи; померли - 14 тис. 204. Минулої доби виявлено 12 тис. 585 нових випадків коронавірусної хвороби.

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Автор: Леся Лещенко