Наразі понад 23 тис. людей перебувають в українських лікарнях та потребують відповідної медичної допомоги в умовах стаціонару.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні понад 10% пацієнтів з COVID-19, що лікуються в стаціонарах, перебувають у тяжкому стані, і кількість таких хворих збільшується.

Читайте такожВ Україні за добу виявили майже 7 тисяч нових хворих на коронавірусЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.

«Наразі понад 23 тисячі людей знаходяться в наших лікарнях та потребують відповідної медичної допомоги в умовах стаціонару. Більше 10% - це тяжкі хворі. Взагалі у нас збільшується кількість тяжких хворих», - заявив він.

Коронавірус в Україні

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Автор: Костянтин Гончаров