Вчені кажуть, що до фахівця варто звернутися у випадку, коли вказані симптоми тривають кілька днів поспіль.

У багатьох людей в період пандемії COVID-19 можуть виникати симптоми тривоги та депресії.

Про це повідомляють науковці з Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України.

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Також пандемія може викликати проблеми з концентрацією уваги на типових завданнях, порушення апетиту, болі в тілі або труднощі зі сном, або ви можете насилу справлятися з рутинними справами.

Вчені кажуть, що до фахівця варто звернутися у випадку, коли вказані симптоми тривають кілька днів поспіль.

Симптоми у тих, хто перехворів на коронавірус

Італійські вчені дослідили 402 пацієнтів з COVID-19 на психічні порушення. За результатами моніторингу, у 28% хворих спостерігався посттравматичний стресовий розлад, у 31% – депресії, у 42% – тривожність; 40% пацієнтів мали безсоння, а 20% – обсесивно-компульсивні порушення.

Дослідники вважають, що психічні наслідки можуть бути викликані «імунною відповіддю на сам вірус або такими психологічними стресорами, як соціальна ізоляція, психологічний вплив нової важкої та потенційно смертельної хвороби, занепокоєння щодо зараження інших та стигматизації».

«Беручи до уваги гірший ступінь тяжкості COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів, це спостереження свідчить про те, що менш інтенсивна підтримка з боку системи охорони здоров’я могла б збільшити соціальну ізоляцію та самотність, що характерні для пандемії COVID-19», – пояснюють фахівці.

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Автор: Яна Ставська