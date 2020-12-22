Найбільше підтверджених випадків коронавірусної хвороби припадає на вікову групу від 30 до 69 років.

В Україні 93,2% летальних випадків від COVID-19 зареєстровано серед людей старше 50 років.

Читайте такожМер Львова Садовий одужав від коронавірусуПро це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Згідно з повідомленням, 5,9% (57 тис. 499) від загальної кількості випадків захворювання на COVID-19 - серед дітей (віком до 19 років).

Також за весь час пандемії коронавірусну інфекцію виявили у 48 тис. 755 медичних працівників.

«Найбільше підтверджених випадків припадає на вікову групу від 30 до 69 років (75,5%), а летальні випадки були зареєстровані головним чином серед людей старше 50 років (93,2%)», - зауважили у ЦГЗ.

Як зазначається, вже на початку пандемії стало очевидним, що для зупинення глобальної кризи потрібні не просто вакцини проти COVID-19 - необхідно забезпечити доступ до них усім людям у світі, незалежно від їхньої фінансової спроможності.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу зафіксовано 8 тис. 514 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 979 тис. 506 осіб; одужали – 600 тис. 288 осіб; померли – 16 тис. 897; проведено ПЛР-тестувань – 5 млн 307 тис. 601.

В Україні до кінця грудня змінять ПЛР-системи і процес тестування через новий мутований коронавірус, який зафіксували у Великій Британії.

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Автор: Костянтин Гончаров