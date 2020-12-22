За весь час пандемії коронавірусну інфекцію виявили у 48 тис. 755 медичних працівників / фото REUTERS

В Україні 93,2% летальних випадків від COVID-19 зареєстровано серед людей старше 50 років.

Читайте такожМер Львова Садовий одужав від коронавірусуПро це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Згідно з повідомленням, 5,9% (57 тис. 499) від загальної кількості випадків захворювання на COVID-19 - серед дітей (віком до 19 років).

Також за весь час пандемії коронавірусну інфекцію виявили у 48 тис. 755 медичних працівників.

«Найбільше підтверджених випадків припадає на вікову групу від 30 до 69 років (75,5%), а летальні випадки були зареєстровані головним чином серед людей старше 50 років (93,2%)», - зауважили у ЦГЗ.

Як зазначається, вже на початку пандемії стало очевидним, що для зупинення глобальної кризи потрібні не просто вакцини проти COVID-19 - необхідно забезпечити доступ до них усім людям у світі, незалежно від їхньої фінансової спроможності.

Коронавірус в Україні

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Автор: Костянтин Гончаров