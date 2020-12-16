Понад дві тисячі українців вдруге захворіли на коронавірус.
Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров'я, йдеться в сюжеті ТСН.
Зокрема, повторний позитивний результат ПЛР, отриманий не раніше 40 днів від першого позитивного результату, виявлено у 2161 людини. З них 250 - медичні працівники.
На відміну від України, у світі статистика повторного зараження в рази менша - офіційно зафіксовано трохи більше 20 випадків.
Високу українську статистику повторного інфікування імунологи пояснюють можливим хибами під час тестування: результати можуть бути або хибно негативними, так і хибно позитивними. Вони закликають детально вивчати випадки повторного зараження COVID-19.
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У більшості людей, які перенесли коронавірус, виробляються антитіла, однак їхній рівень може бути різним. У пацієнтів з тяжкою формою захворювань він зазвичай вищий, а в тих, хто хворів легко - нижчий. Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго імунітет до коронавірусу зберігається, немає.
Щоб уберегтися від повторного інфікування медики закликають тих, хто вже перехворів дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та не забувати мити руки.
Нагадаємо, за добу в Україні виявили 10622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників.
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