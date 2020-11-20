Захворюваність на COVID-19 в Україні впевнено росте / фото УНІАН, Олександр Прилепа

За умови дотримання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17000 до 33000 людей до кінця року.

Читайте такожДо 60 тисяч інфікованих на добу: лікар попередив про третю хвилю коронавірусу в УкраїніДо такого висновку дійшли аналітики Київської школи економіки. Результати відповідного моделювання представили в презентації «Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19».

За словами дослідника Юрія Ганиченка, вони розглянули три сценарії дії карантину вихідного дня:

  • Зелений сценарій (найоптимістичніший та малоімовірний) – прогнозує 17000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України.
  • Жовтий сценарій – прогнозує 26000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює.
  • Чорний сценарій – прогнозує 33000 смертей, «відіграється», якщо існуючий карантин не спрацює. 

Зазначається, що захворюваність на COVID-19 в Україні впевнено росте: «Ми й далі посідаємо останню сходинку серед країн Європи за обсягом тестування».

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Автор: Катерина Шварц