За умови дотримання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17000 до 33000 людей до кінця року.
Читайте такожДо 60 тисяч інфікованих на добу: лікар попередив про третю хвилю коронавірусу в УкраїніДо такого висновку дійшли аналітики Київської школи економіки. Результати відповідного моделювання представили в презентації «Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19».
За словами дослідника Юрія Ганиченка, вони розглянули три сценарії дії карантину вихідного дня:
- Зелений сценарій (найоптимістичніший та малоімовірний) – прогнозує 17000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України.
- Жовтий сценарій – прогнозує 26000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює.
- Чорний сценарій – прогнозує 33000 смертей, «відіграється», якщо існуючий карантин не спрацює.
Зазначається, що захворюваність на COVID-19 в Україні впевнено росте: «Ми й далі посідаємо останню сходинку серед країн Європи за обсягом тестування».
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