За інформацією аналітиків, Україна посідає останню сходинку серед країн Європи за обсягом тестування.

За умови дотримання карантину вихідного дня в Україні внаслідок COVID-19 можуть померти від 17000 до 33000 людей до кінця року.

Читайте такожДо 60 тисяч інфікованих на добу: лікар попередив про третю хвилю коронавірусу в УкраїніДо такого висновку дійшли аналітики Київської школи економіки. Результати відповідного моделювання представили в презентації «Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19».

За словами дослідника Юрія Ганиченка, вони розглянули три сценарії дії карантину вихідного дня:

Зелений сценарій (найоптимістичніший та малоімовірний) – прогнозує 17000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України.

(найоптимістичніший та малоімовірний) – прогнозує 17000 смертей при умові негайного введення локдауна по всій території України. Жовтий сценарій – прогнозує 26000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює.

– прогнозує 26000 смертей, можливий при умові, що карантин вихідного дня спрацює. Чорний сценарій – прогнозує 33000 смертей, «відіграється», якщо існуючий карантин не спрацює.

Зазначається, що захворюваність на COVID-19 в Україні впевнено росте: «Ми й далі посідаємо останню сходинку серед країн Європи за обсягом тестування».

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Автор: Катерина Шварц