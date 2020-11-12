Перший заступник голови Верховної Ради запевняє, що маску "фактично не знімав з березня".

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук заразився COVID-19.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав з березня, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - написав Стефанчук.

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9 листопада президент Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявили, що захворіли на COVID-19.

11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков, що захворів на COVID-19.

Наступний тиждень у парламенті є пленарним. У ситуації, коли засідання не можуть вести ні Разумков, ні Стефанчук, ці обов'язки переходять до заступниці голови ВР Олени Кондратюк.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Надя Пришляк