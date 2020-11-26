Цей порядок надання первинної допомоги діятиме винятково на період пандемії COVID-19 та карантину. Він передбачає лише перше звернення та обмежений перелік безоплатних послуг для пацієнта.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли про алгоритм дій при COVID-19, якщо немає декларації з лікарем.

Про це повідомляє прес-служба Національної служби здоров'я України.

Зазначається, що близько 26% українців досі не обрали лікаря первинки і не уклали з ним декларацію.

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"Згідно з постановою Кабінету міністрів від 5 лютого 2002 року № 65, пацієнт з симптомами гострої респіраторної хвороби або підозрою на неї, який не підписав декларацію з лікарем, має право на безоплатну медичну допомогу на первинному рівні. Також відбір зразків та лікування пацієнтів під час самостійного звернення пацієнта здійснюється незалежно від наявності декларації. Цей порядок надання первинної допомоги діятиме винятково на період пандемії COVID-19 та карантину. Він передбачає лише перше звернення та обмежений перелік безоплатних послуг для пацієнта", - йдеться у повідомленні.

Так, пацієнт має право на вільний вибір лікаря. У разі відмови від укладення декларації в центрі первинної медичної допомоги, до якого пацієнт звернувся з симптомами COVID-19, він все одно має отримати консультацію. Тобто черговий лікар ПМД здійснює огляд пацієнта, призначає лікування та надає рекомендації відповідно до галузевих стандартів. При необхідності дасть направлення на ПЛР-тестування. Для цього лікарю ПМД потрібно знайти пацієнта в електронній системі охорони здоров’я, якщо він до цього був зареєстрований. Якщо пацієнт не зареєстрований в ЕСОЗ, то лікарю необхідно внести про пацієнта інформацію та зареєструвати його. Все це незалежно від рішення пацієнта щодо укладення декларації. Пацієнт отримує інформацію, що для подальшого користування повним безоплатним пакетом послуг на первинці він має укласти декларацію з лікарем.

Що включає безоплатний пакет поcлуг

До безоплатного пакета послуг на первинній ланці входить чіткий перелік. Він включає:

консультації лікаря з метою профілактики та контролю основних захворювань;

базові дослідження та аналізи;

вакцинацію дітей та дорослих згідно з календарем щеплень.

Також саме лікар ПМД виписує електронні рецепти на “Доступні ліки”, а також електронні направлення до вузьких спеціалістів, на проведення досліджень чи лікування.

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Автор: Леся Лещенко