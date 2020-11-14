Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких, зазначив головний санлікар.

Низька фізична активність і вживання солодощів ускладнюють перебіг коронавірусного захворювання. Вуглеводні продукти згущують кров.

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Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час ток-шоу "Голос народу" на телеканалі "112 Україна".

"Треба якомога менше вуглеводів, особливо солодких - вони згущують кров... Вуглеводи, низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано 12524 нових випадки коронавірусної інфекції. Це новий рекорд по захворюваності. За весь час пандемії в Україні захворіло 525176 осіб. Летальних випадків виявлено 9508.

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Автор: УНІАН