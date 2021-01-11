Національна служба здоров’я України (НСЗУ) визначила перелік осіб, яким робитимуть швидкі тести на антиген до коронавірусу.
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Про це йдеться в повідомленні НСЗУ за результатами прес-брифінгу.
Зокрема, до стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.
Зазначається, що швидкі тести надходять до регіональних департаментів охорони здоров'я. Вони ж розподілятимуть потрібну їхню кількість на заклади охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу.
Кому робитимуть швидкі тести на COVID-19
Отже, скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять:
- людям з підозрою на COVID-19;
- людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;
- пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;
- особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення коронавірусної хвороби.
У НСЗУ зауважили, що скринінгове дослідження проводиться за умови наявності відповідних тестів у медичному закладі.
Коронавірус в Україні: останні дані
- В Україні минулої доби зафіксовано 4 тис. 288 нових випадків COVID-19.
- За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 119 тис. 314 осіб, одужали - 796 тис. 417 осіб, померли - 19 тис. 835. Проведено 5 млн 781 тис. 951 ПЛР-тестування.
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