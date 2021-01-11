В першу чергу це люди з підозрою на COVID-19, з симптомами ГРВІ або ознаками пневмонії; пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації; особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення коронавірусу.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) визначила перелік осіб, яким робитимуть швидкі тести на антиген до коронавірусу.

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Про це йдеться в повідомленні НСЗУ за результатами прес-брифінгу.

Зокрема, до стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження - тестування методом експрес-діагностики - швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування.

Зазначається, що швидкі тести надходять до регіональних департаментів охорони здоров'я. Вони ж розподілятимуть потрібну їхню кількість на заклади охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу.

Кому робитимуть швидкі тести на COVID-19

Отже, скринінгове дослідження на визначення антигену SARS-CoV-2 проводять:

людям з підозрою на COVID-19;

людям з симптомами тяжкого гострого респіраторного синдрому, інших ГРВІ або з ознаками пневмонії;

пацієнтам, які підлягають плановій госпіталізації;

особам, які були у тісному контакті з хворим на COVID-19 та тим, хто повернувся з регіонів, де зафіксовано масштабне поширення коронавірусної хвороби.

У НСЗУ зауважили, що скринінгове дослідження проводиться за умови наявності відповідних тестів у медичному закладі.

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні минулої доби зафіксовано 4 тис. 288 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 119 тис. 314 осіб, одужали - 796 тис. 417 осіб, померли - 19 тис. 835. Проведено 5 млн 781 тис. 951 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров