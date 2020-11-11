Арістов анонсував до 12 тисяч нових хворих вже сьогодні.

Кількість хворих на коронавірус в Україні зростатиме, однак повний локдаун запроваджувати не будуть.

Таку думку висловив лікар-інфекціоніст Вадим Арістов, пише "Апостроф".

Він пояснив, чому після вихідних в Україні дещо падає статистика за кількістю нових хворих.

"Завжди під час вихідних знижується кількість звернень людей і пропускна здатність лабораторій. Відповідно, тимчасово рівень падає. Тому десь у середу можна очікувати 11-12 тисяч нових випадків", - зазначив він.

Читайте такожУ "Слузі народу" запропонували альтернативу карантину вихідного дня

Арістов назвав офіційну статистику по коронавірусу певним інструментом для президента, для депутатів, але ситуацію потрібно змінювати радикально.

"Ми граємо на піаніно і чуємо звук через два тижні. Приблизно так працює зараз наша лабораторна система. Ситуація критична, і потрібно міняти все. Міняти так, як працює підприємство, тому що зараз керівники підприємств найбільш адекватні. Вище них вже фактично немає влади, яка може якось вплинути", - підсумував він.

Коронавірус в Україні: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд ухвалить рішення про застосування жорсткіших карантинних заходів у вихідні дні. Зокрема, МОЗ пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України і заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

У МОЗ пропонують рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує в «червоних зонах» епіднебезпеки дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Карантин вихідного дня може бути запроваджено з 14 листопада.

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Автор: Юрій Годован