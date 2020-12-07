Рубан підкреслив, що в країні потрібно вводити нові обмеження.

Зниження добової кількості нових випадків коронавірусу в Україні не означає спад епідемії.

Про це заявив епідеміолог, заслужений лікар України Олег Рубан в ефірі каналу "Україна 24".

Раніше сьогодні в МОЗ повідомили про 8641 новий випадок коронавірусу в країні за підсумками минулої доби.

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"Це суб'єктивна причина через зменшення тестувань, в суботу та неділю завжди йде зниження зафіксованих випадків. Що стосується об'єктивного показника - це госпіталізації хворих з важкою і середньою формою, їх кількість незмінно висока, і йде тенденція до зростання, а не до зниження. Тому говорити про поліпшення ситуації сьогодні не можна, ситуація складна по всій країні, і введення обмежувальних заходів необхідно", - сказав він.

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Говорячи про карантин вихідного дня, лікар зазначив, що він може бути ефективним, але не при такому стрімкому зростанні захворюваності, як в Україні.

"Для порівняння, це як пожежу гасити ложкою, а не спеціальними пристроями. Тому сьогодні необхідно вводити обмеження по всій країні, і той локдаун, який пропонують, може дати ефект. Але те, що зараз обговорюється, це не локдаун, а пасивні обмежувальні заходи. Локдаун у нас був тільки навесні, в березні, квітні і травні. Сьогодні ми говоримо про посилені обмежувальні заходи, які доречні, доцільні і призведуть до зниження захворюваності", - сказав він.

На думку експерта, в кінці січня і лютому в Україні традиційно спостерігатиметься зростання захворюваності на ГРВІ і жорсткий карантин потрібно буде вводити саме в той період.

"Тому доцільно вводити обмеження і в січні, і в лютому", - сказав лікар.

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Автор: Юрій Годован