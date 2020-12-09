У Міністерстві охорони здоров’я планують розширити коло осіб, яких тестуватимуть на COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу.
За його словами, інформація, що кількість хворих на COVID-19 зменшилася, тому що нібито проводиться менше тестувань, є хибною.
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"Зрозуміло, що це не так. На сьогодні ми тестуємо людей, які мають ознаки коронавірусної хвороби, потрапляють в лікарні з пневмонією. Я маю на увазі тестування методом ПЛР. Отже, коли зменшується кількість людей, які мають ознаки респіраторного захворювання, коронавірусної хвороби, то, зрозуміло, зменшується кількість тестувань. Але зараз я дав відповідне завдання, щоб ми переглянули наші стандарти та розширили коло осіб, яких ми тестуємо, в тому числі методом ПЛР та експрес-тестами на антиген", - сказав Степанов.
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Коронавірус в Україні: статистика
Як повідомляв УНІАН, з початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 845 тис. 343 особи; померли - 14 тис. 204. Минулої доби виявлено 2 тис. 585 нових випадків коронавірусної хвороби. За добу від коронавірусної хвороби померли 276 українців.
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