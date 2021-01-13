За добу в Україні виявлено 6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед яких 187 дітей та 367 медпрацівників.
Читайте такожКоронавірус під час локдауну: інфекціоніст розповіла, коли можливий новий пік захворюваності в УкраїніПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема за добу було госпіталізовано 2 564 особи; зафіксовано 195 летальних випадків, при цьому одужало 14 503 особи; проведено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 1 130 839 осіб;
- одужало – 826 871 особа;
- летальних випадків – 20 214;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
Кількість захворювань в областях за добу:
м. Київ – 906 випадків;
Вінницька область – 211 випадків;
Волинська область – 143 випадки;
Дніпропетровська область – 105 випадків;
Донецька область – 189 випадків;
Житомирська область – 101 випадок;
Закарпатська область – 100 випадків;
Запорізька область – 529 випадків;
Івано-Франківська область – 134 випадки;
Київська область – 280 випадків;
Кіровоградська область – 117 випадків;
Луганська область – 228 випадків;
Львівська область – 277 випадків;
Миколаївська область – 172 випадки;
Одеська область – 513 випадків;
Полтавська область – 356 випадків;
Рівненська область – 235 випадків;
Сумська область – 159 випадків;
Тернопільська область – 127 випадків;
Харківська область – 521 випадок;
Херсонська область – 141 випадок;
Хмельницька область – 348 випадків;
Черкаська область – 269 випадків;
Чернівецька область – 165 випадків;
Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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