Крім цього, зафіксовано 228 летальних випадків, одужало 14 490 осіб.

В Україні за добу зафіксовано 6911 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 203 дитини та 406 медпрацівників.

Читайте також"Статистика ілюзорна": епідеміологиня оцінила, чи потрібен локдаун саме з 8 січняПро це йдеться в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, за добу госпіталізовано 2 978 осіб; летальних випадків – 228; одужало 14 490 осіб. За добу здійснено 52 968 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 938, методом ІФА – 18 030).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 090 496 осіб;

одужало – 761 898 осіб;

летальних випадків – 19 357;

проведено ПЛР-тестувань – 5 680 116.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (931), Одеській (668), Запорізькій (622), Київській (596) та Харківській (557) областях.

Кількість захворювань в областях за добу:

м. Київ – 931 випадок;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 135 випадків;

Дніпропетровська область – 225 випадків;

Донецька область – 259 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 76 випадків;

Запорізька область – 622 випадки;

Івано-Франківська область – 120 випадків;

Київська область – 596 випадків;

Кіровоградська область – 65 випадків;

Луганська область – 187 випадків;

Львівська область – 324 випадки;

Миколаївська область – 120 випадків;

Одеська область – 668 випадків;

Полтавська область – 309 випадків;

Рівненська область – 243 випадки;

Сумська область – 115 випадків;

Тернопільська область – 161 випадок;

Харківська область – 557 випадків;

Херсонська область – 117 випадків;

Хмельницька область – 316 випадків;

Черкаська область – 345 випадків;

Чернівецька область – 139 випадків;

Чернігівська область – 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Ірина Погоріла