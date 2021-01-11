За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4288 осіб, зафіксовано 68 летальних випадків, 4819 пацієнтів одужали.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Серед хворих 133 дитини і 184 медпрацівники. При цьому за добу було госпіталізовано 1372 людини.
Усього за вчора було проведено 16 061 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР - 12 043, методом ІФА - 4 018.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 119 314 осіб, з них 796 417 одужали, летальних випадків — 19 835.
Найбільше заражень за останню добу підтвердили в Запорізькій (458), Київ (371), Київської (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні з 8 січня набув чинності другий локдаун через коронавірус. Додаткові обмеження введені в ряді сфер до опівночі 25 січня.
Раніше Максим Степанов заявив, що в Україні після свят можливе зростання захворюваності COVID-19. Через це, зокрема, і був введений жорсткий карантин.
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