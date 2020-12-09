У вівторок було підтверджено понад 12 тисяч нових випадків захворювання.

В Україні за минулу добу зафіксували 12585 нових випадків коронавірусної хвороби, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці міністра в Facebook.

Зокрема, за добу 8 грудня захворіли 654 дитини та 682 медики. До лікарень у вівторок госпіталізовано 1281 хворих, а летальних випадків зафіксовано 276.

Коронавірус: важливо знати кожному

Одужати вдалося ще 14554 українцям. За добу було проведено 58271 тестувань (ПЛР - 37822, ІФА - 20449).

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 845343 осіб, а одужали 451118. Хвороба забрала життя 14204 громадян України.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні: статистика по регіонах (без урахування окупованих територій)

м. Київ – 84 538 випадків;

Вінницька область – 18 988 випадків;

Волинська область – 26 832 випадки;

Дніпропетровська область – 46 056 випадків;

Донецька область – 27 044 випадки;

Житомирська область – 32 498 випадків;

Закарпатська область – 25 029 випадків;

Запорізька область – 38 698 випадків;

Івано-Франківська область – 39 730 випадків;

Київська область – 45 497 випадків;

Кіровоградська область – 6 524 випадки;

Луганська область – 7 275 випадків;

Львівська область – 51 375 випадків;

Миколаївська область – 22 127 випадків;

Одеська область – 54 123 випадки;

Полтавська область – 27 222 випадки;

Рівненська область – 34 578 випадків;

Сумська область – 34 226 випадків;

Тернопільська область – 30 203 випадки;

Харківська область – 60 273 випадки;

Херсонська область – 12 826 випадків;

Хмельницька область – 32 960 випадків;

Черкаська область – 28 728 випадків;

Чернівецька область – 35 826 випадків;

Чернігівська область – 22 167 випадків.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Юрій Годован