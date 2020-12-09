В Україні - 12,5 тис. нових випадків коронавірусу / фото УНІАН, Олександр Прилепа

В Україні за минулу добу зафіксували 12585 нових випадків коронавірусної хвороби, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці міністра в Facebook.

Зокрема, за добу 8 грудня захворіли 654 дитини та 682 медики. До лікарень у вівторок госпіталізовано 1281 хворих, а летальних випадків зафіксовано 276. 

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Одужати вдалося ще 14554 українцям. За добу було проведено 58271 тестувань (ПЛР - 37822, ІФА - 20449).

Загалом з початку пандемії в Україні захворіли 845343 осіб, а одужали 451118. Хвороба забрала життя 14204 громадян України.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 728), Одеській (1 270), Київській (943), Черкаській (815) та Запорізькій (813) областях", - йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні: статистика по регіонах (без урахування окупованих територій)

  • м. Київ – 84 538 випадків;
  • Вінницька область – 18 988 випадків;
  • Волинська область – 26 832 випадки;
  • Дніпропетровська область – 46 056 випадків;
  • Донецька область – 27 044 випадки;
  • Житомирська область – 32 498 випадків;
  • Закарпатська область – 25 029 випадків;
  • Запорізька область – 38 698 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 730 випадків;
  • Київська область – 45 497 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 524 випадки;
  • Луганська область – 7 275 випадків;
  • Львівська область – 51 375 випадків;
  • Миколаївська область – 22 127 випадків;
  • Одеська область – 54 123 випадки;
  • Полтавська область – 27 222 випадки;
  • Рівненська область – 34 578 випадків;
  • Сумська область – 34 226 випадків;
  • Тернопільська область – 30 203 випадки;
  • Харківська область – 60 273 випадки;
  • Херсонська область – 12 826 випадків;
  • Хмельницька область – 32 960 випадків;
  • Черкаська область – 28 728 випадків;
  • Чернівецька область – 35 826 випадків;
  • Чернігівська область – 22 167 випадків.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини

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Автор: Юрій Годован