За словами Степанова, він зателефонував, щоб запитати, як підписати декларацію із сімейним лікарем або надали медичну допомогу, зокрема порадили, як саме лікуватися.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про особистий досвід звернення на "гарячу лінію" МОЗ з питань допомоги хворим на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

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"Як ви знаєте, в суботу я захворів на COVID-19 і вирішив пройти весь шлях як звичайний пацієнт. Я зателефонував на "гарячу лінію" МОЗ, наш контакт-центр, тому що в мене немає сімейного лікаря, в цьому не було потреби до COVID-19", - сказав він.

За словами Степанова, він зателефонував, щоб запитати, як підписати декларацію із сімейним лікарем або надали медичну допомогу, зокрема порадили, як саме лікуватися.

"Мені на "гарячій лінії" надали номер телефону, по якому я зв'язався з лікарем. Він мені надав відповідні поради, які ліки мені приймати, як лікуватися, як поводитися.

Хочу відзначити, що всі без виключення поради відповідали протоколу лікування, жодних зайвих ліків, жодних антибіотиків, жодних інших речей. Виключно це вітамін D3, цинк, вітамін С, ще приймаю "Аспірін-кардіо", - розповів Степанов.

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14 листопада Степанов заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома. За словами очільника МОЗ, він продовжує працювати дистанційно.

Пізніше він зазначив, що особисто проходить "шлях пацієнта” з COVID-19 та в режимі онлайн ділитиметься результатами, викриваючи проблеми медичної системи, з якими стикається як пацієнт. Цей процес він записуватиме на відео та поширюватиме на своїй сторінці у Facebook.

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Автор: Леся Лещенко