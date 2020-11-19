За словами Степанова, головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про чоловіка, який нібито помер від коронавірусу через те, що віддав свою порцію кисню синові.

Про це міністр розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

«Йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви. Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за такими випадками в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров’я, яка не перебуває у хорошому стані … Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем. Завтра у мене буде більше актуальної інформації», - зазначив він.

Всього, за його словами, в Україні забезпечено киснем 23751 ліжко.

Раніше волонтер Дана Ярова розповіла, що в одній з районних лікарень помер чоловік, який пожертвував свою частку кисню синові, який також був госпіталізований через коронавірус.

За її словами, через брак кисню в лікарні пацієнтам дозволяють подихати киснем до 15 хвилин в день. Пізніше волонтер уточнила, що мова про міську клінічну лікарню № 3 в Білій Церкві.

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Автор: УНІАН