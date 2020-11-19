Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував інформацію про чоловіка, який нібито помер від коронавірусу через те, що віддав свою порцію кисню синові.
Про це міністр розповів в ефірі телеканалу Україна 24.
«Йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви. Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за такими випадками в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров’я, яка не перебуває у хорошому стані … Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем. Завтра у мене буде більше актуальної інформації», - зазначив він.
Всього, за його словами, в Україні забезпечено киснем 23751 ліжко.
Раніше волонтер Дана Ярова розповіла, що в одній з районних лікарень помер чоловік, який пожертвував свою частку кисню синові, який також був госпіталізований через коронавірус.
За її словами, через брак кисню в лікарні пацієнтам дозволяють подихати киснем до 15 хвилин в день. Пізніше волонтер уточнила, що мова про міську клінічну лікарню № 3 в Білій Церкві.
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