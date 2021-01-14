Разом з тим показник захворюваності на грип та ГРВІ на 51% менше епідемічного порога.

За тиждень нового року, в період з 4 по 10 січня, на грип та ГРВІ захворіли понад 89 тис. українців.

Такі дані оприлюднив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

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«Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 89 133 особи, із них 35,5% — діти віком до 17 років», - зазначено в повідомленні.

Цей показник вдвічі більший, ніж зареєстровано нових хворих на COVID-19.

У ЦГЗ інформують, що інтенсивний показник захворюваності становить 234,6 на 100 тис. населення, що на 51,4% менше епідемічного порога, розрахованого для України.

За тиждень проти грипу вакциновано 2895 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 180376 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу заявив, що за минулий тиждень в Україні виявлено 41063 випадки захворювання на COVID-19.

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Автор: Інна Андаліцька