Різке підвищення температури тіла може бути симптомом коронавірусу.

Підвищення температури тіла і лихоманка - це одні з головних симптомів коронавірусу. Проте іноді інфекція може проходити без жару. Окрім того, підвищення температури також характерне для багатьох інших захворювань.

Яка температура при коронавірусі

Підвищена температура зазвичай є першим симптомом коронавірусу, навіть якщо інші симптоми відсутні. Температура зазвичай підвищується на 6-10 день хвороби, після закінчення інкубаційного періоду.

При коронавірусі температура тіла може різко підвищитися до 37-37,3°, іноді до 38°. Однак реакція на захворювання завжди індивідуальна, назвати точні значення температури не можна.

Скільки тримається температура при коронавірусі

В середньому при коронавірусі підвищена температура тримається 1-3 дні. Іноді температура може не знижуватися 5-6 днів. Якщо температура довго не знижується, повідомте про це вашого лікаря.

Що робити при підвищеній температурі

Більшість лікарів не радять збивати температуру при значеннях до 38,5°, оскільки підвищення температури тіла необхідно для боротьби з інфекцією. При більш високих значеннях температури викликайте швидку допомогу або зателефонуйте вашому сімейному лікарю.

При підвищеній температурі не можна ставити гірчичники, спиртові компреси, приймати гарячий душ або ванну, кутатися в ковдру. Пийте більше води і зберігайте постільний режим.

Якщо спостерігається висока температура у дитини - дозвольте їй не ходити в школу і залишитися вдома. Повідомте про температуру лікаря і зробіть тест на коронавірус. Навіть у дітей збивати температуру до 38° не потрібно - інакше організм не зможе боротися з хворобою.

Як визначити коронавірус при підвищеній температурі

Для коронавірусу характерні деякі симптоми, які рідко зустрічаються при інших ГРВІ:

біль у грудях;

сильний сухий кашель;

утруднення дихання;

пропажа смаку і нюху;

біль в м'язах і кістках.

Однак діагностувати коронавірус можна тільки після тестування, оскільки ці ознаки можуть бути симптомами іншого захворювання.

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Автор: Катерина Пулатова