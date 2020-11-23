Підвищення температури тіла і лихоманка - це одні з головних симптомів коронавірусу. Проте іноді інфекція може проходити без жару. Окрім того, підвищення температури також характерне для багатьох інших захворювань.
Яка температура при коронавірусі
Підвищена температура зазвичай є першим симптомом коронавірусу, навіть якщо інші симптоми відсутні. Температура зазвичай підвищується на 6-10 день хвороби, після закінчення інкубаційного періоду.
При коронавірусі температура тіла може різко підвищитися до 37-37,3°, іноді до 38°. Однак реакція на захворювання завжди індивідуальна, назвати точні значення температури не можна.
Скільки тримається температура при коронавірусі
В середньому при коронавірусі підвищена температура тримається 1-3 дні. Іноді температура може не знижуватися 5-6 днів. Якщо температура довго не знижується, повідомте про це вашого лікаря.
Що робити при підвищеній температурі
Більшість лікарів не радять збивати температуру при значеннях до 38,5°, оскільки підвищення температури тіла необхідно для боротьби з інфекцією. При більш високих значеннях температури викликайте швидку допомогу або зателефонуйте вашому сімейному лікарю.
При підвищеній температурі не можна ставити гірчичники, спиртові компреси, приймати гарячий душ або ванну, кутатися в ковдру. Пийте більше води і зберігайте постільний режим.
Якщо спостерігається висока температура у дитини - дозвольте їй не ходити в школу і залишитися вдома. Повідомте про температуру лікаря і зробіть тест на коронавірус. Навіть у дітей збивати температуру до 38° не потрібно - інакше організм не зможе боротися з хворобою.
Як визначити коронавірус при підвищеній температурі
Для коронавірусу характерні деякі симптоми, які рідко зустрічаються при інших ГРВІ:
- біль у грудях;
- сильний сухий кашель;
- утруднення дихання;
- пропажа смаку і нюху;
- біль в м'язах і кістках.
Однак діагностувати коронавірус можна тільки після тестування, оскільки ці ознаки можуть бути симптомами іншого захворювання.
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