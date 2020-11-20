За висновками аналітиків, відносний контроль тестуванням спостерігається тільки у Києві.

Україна має тестувати людей на коронавірусну хворобу COVID-19 у 5 разів більше.

Читайте такожВід 17 до 33 тисяч жертв до кінця року: в Україні спрогнозували смертність від COVID-19 за трьома сценаріямиДо такого висновку дійшли експерти Київської школи економіки. Результати відповідного моделювання представили в презентації «Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19».

«Система тестування в Україні виведена з ладу – Україна не контролює поширення вірусу та ледве встигає діагностувати випадки пацієнтів, які вже знаходяться в лікарнях. Про це говорять цифри», – зазначив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

За його словами, щоб взяти під контроль поширення COVID-19 при 11000 нових випадків на добу, слід проводити 220000 ПЛР-тестів щодня:

«Теперішній рівень тестування – в середньому 40000 ПЛР-тестів на добу – достатній для контролю ситуації при 2000 нових випадків на день».

Відносний контроль тестуванням спостерігається тільки у Києві, Вінницькій та Кіровоградській областях. У Сумській, Полтавській і Житомирській областях ситуація максимально критична. Майже кожен другий тест – позитивний.

Коронавірус в Україні: статистика

За останню добу в Україні виявили 14575 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 598085 осіб; одужали – 274324 особи; померли – 10598.

ПЛР-тестувань загалом провели 4108825 разів.

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Автор: Катерина Шварц