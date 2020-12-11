Отримати безоплатну вакцину у березні матимуть змогу лише 4 млн українців.

Партію безоплатної вакцини від глобальної ініціативи COVAX Україна чекає від 1 березня 2021 року.

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Про це заявив голова комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

Нею вакцинувати мають передусім медиків, педагогів, поліцейських, старших за 60 років людей та з хронічними захворюваннями.

"З тих 4 млн доз питання локдауну не буде знятим, на жаль. Мінімум, скільки нам потрібно провакцинувати, - 18-19 млн українців. Десь приблизно половину населення країни. Тоді ми можемо казати про переривання ланцюга. На жаль, на сьогоднішній день стійкого імунітету немає. Тому будемо казати так: 15-17 млн. Але ми будемо розуміти, що частина перехворіє, на жаль. Часу для того треба. З тих прогнозів, які маємо сьогодні, ми десь до середини літа будемо мати вже достатню кількість провакцинованих людей", - заявив Радуцький.

Вакцина від коронавірусу

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.

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Автор: УНІАН