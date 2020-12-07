Влада планує ставити додаткові ковідні ліжка в спортзалах і перетворити на клініку стару прилуцьку колонію.

У Чернігівській області ситуація з коронавірусом складна, як і в інших регіонах країни. Лікарні переповнені, а медиків і кисню критично не вистачає.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Зазначається, що через брак місця пацієнтів з коронавірусом виписують за прискореною процедурою, буквально виставляючи на вулицю. Це призводить і до кричущих випадків. Не так давно лікарі Бобровицької інфекційної лікарні за наказом згори звільняли місця в переповненому медзакладі для важких пацієнтів. Серед інших, з лікарні "виписали" 74-річну Катерину Самусь, яка зрештою померла. Однак лікарі своєї провини не визнають, запевняючи, що хвора жінка сама попросилася додому.

Жителі села Нехаївка на Чернігівщині восени залишилися без сімейного лікаря. Доктор помер від коронавірусу, а знайти нового на його місце не можуть. Подібна ситуація в селі Сухополова Прилуцького району. Там сімейний лікар пішла на лікарняний і люди залишилися без допомоги.

У Прилуках на Чернігівщині в амбулаторії при дитячій поліклініці немає жодного сімейного лікаря.

"Ми дзвонили в цю амбулаторію, так там всі лікарі на лікарняному. На прийомі тільки медсестри, які можуть виписати лікарняний", розповіла журналістам Тетяна Архипенко.

У центральній лікарні Прилук лікарі змушені з 4-місних палат робити 6-місні, а тих, кому не вистачило місця, кладуть у коридорі.

Зазначається, що всього по області під COVID-19 виділено 1398 ліжок, понад 60% з них вже зайняті. Влада запевняє, що 50% ліжок в 18 опорних лікарнях забезпечені киснем. Однак, як розповідають самі медики, ситуація з місцями і киснем в області далеко не з кращих.

Місцева влада вже заявила, що планує відкривати додаткові місця у двох спортзалах у Чернігові та Ніжині, там помістяться 150-200 ліжок. А також в резерві є і законсервована Колонія в Прилуках. Але без кисневого обладнання відкриття нових ліжок не матиме особливого сенсу.

Медики скаржаться, що кисневих точок катастрофічно не вистачає. Тільки зараз стали проводити додаткові траси. Не вистачає і балонів з газом, їх не завжди вчасно привозять.

"У нас на трьох пацієнтів одна точка і люди змушені ділитися. Дихають по черзі. Не завжди ці точки в робочому стані, вони виходять з ладу. Є проблеми з ШВЛ, вони постійно ламаються. Буває з трьох апаратів в робочому стані тільки один. І думаєш, чи не з'явиться ще один важкий хворий на твоїй зміні, для якого ШВЛа просто не вистачить», - розповіли журналістам в одній з лікарень.

У багатьох лікарнях не вистачає медсестер, санітарок і лікарів. Частина з них теж хворіють, а частина просто звільнилася, побоюючись зараження.

"У нас на зміні на кожну медсестру часом припадає 20-25 пацієнтів. Присісти не встигаєш, піт градом. Але найжахливіше, що допомагати людям нічим. Кому дати подихати киснем вже вибираєш - якщо у одного сатурація близько 85%, а в іншого нижче, то рятуєш його. Другого вмовляєш спокійно полежати і почекати. Але люди вмирають щодня. Врятувати всіх просто неможливо. Те що трупи не встигають виносити, так це звичайна справа, особливо вночі. Кладуть під стіночку, рано вранці на каталку і в морг. А хто буде носити? Медсестри, які розриваються між важко хворими?"- розповіла медсестра з Чернігова.

Коронавірус в Україні - статистика 7 грудня

За минулу добу в Україні виявили 8641 новий випадок інфікування COVID-19.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він опустився нижче 9 тисяч вперше за майже місяць. Востаннє такі низькі дані були зафіксовані 9 листопада-8687 інфікованих за добу.

Загалом в Україні виявили 821947 випадків коронавірусу. З початку пандемії померло 13733 людини (145 осіб за добу). Кількість тих, хто одужав досягла вже 423704 (за добу - 5123 людини).

Зокрема, за вчора зробили 33502 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 27881, методом ІФА - 5621).

Ситуація з вірусом найскладніша в Києві (1526 за добу), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) і Сумській (477) областях.

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Автор: УНІАН