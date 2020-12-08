До лікарні імені Мечникова в Дніпрі надійшла медсестра з Волновахи Донецької області, яка працювала в реанімації з ковидними пацієнтами.
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Про це у Facebook розповів гендиректор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
"Тетяні 52 роки, вона працює в реанімації з ковідними пацієнтами. Доставлена в Мечникова із сатурацією 32%. На томографі - типова КОВІД-пневмонія. Ураження легень катастрофічне - 95%. На щастя, нашим анестезіологам вдалося "роздихати" колегу", - повідомив він.
Жінка в реанімації, її стан залишається важким.
Риженко зазначає, що більшість тих, хто перебуває в реанімації, лікувалися самостійно і поступили з великим ураженням легенів.
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