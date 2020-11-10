У дефіциті навіть шприци для уколів.

У мережі показали моторошні фото 22-ї обласної інфекційної лікарні в Харкові, в якій лікують пацієнтів з коронавірусом.

Кадри з'явилися в Телеграм-каналі "Купянск Новиости".

На фото видно плачевний стан палат і санвузлів, які давно потребують капітального ремонту.

За інформацією очевидця, умови для перебування людей у медзакладі - жахливі.

"...у мене медсестричка попросила шприц, бо в сусідній палаті лежала бабуся і вона їй 5 днів одним шприцом колола ліки, поки не погнулася голка. Все тому що у цієї бабусі не було грошей на нові шприци. Медсестри тоді отримували 6000 на місяць і їх тоді вже не вистачало, у нас була одна медсестра на 60 осіб", - так описав ситуацію очевидець.

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Як пише ЗМІ, неподалік від Харкова в селищі Куп'янськ-Вузловий розташовані два порожніх закритих відділення лікарні. При цьому в самому Куп'янську інфекційне відділення перевантажене пацієнтами.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні станом на 10 листопада зафіксували 10 842 нових випадків коронавірусу за добу. З них 410 дітей та 445 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 1 252 хворих.

МОЗ готується терміново розгортати десятки тисяч додаткових ліжок для коронавірусних хворих

Напередодні стало відомо, що Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби. Зокрема, в лікарнях будуть заборонені планові операції.

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Автор: Юрій Годован