Планується, що нова киснева цистерна запрацює з наступного тижня.

Сьогодні в Харківську обласну інфекційну лікарню доставили нову кисневу цистерну. Її обсяг становить 20 кубометрів, що майже в сім разів більше, ніж у нинішньої бочки (3 куб).

Про це повідомляє Суспільне.

Передбачається, що потужність цистерни повністю покриє потреби лікарні в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19. За словами представника компанії-виробника «Мессер Україна» Євгена Кашкіна, дана ємність здатна забезпечити 300 кисневих точок.

"Нова цистерна здатна забезпечити безперервно до чотирьох діб забезпеченням киснем ... нинішня бочка (3 куб.) перемерзає від того, що дуже велика кількість потрібно, більше, ніж вона здатна генерувати. Тому ми встановлюємо велику ємність, яка має великі показники», — розповів керівник спеціалізованого підприємства Східного регіону «Мессер Україна» Євген Кашкін.

Він також зазначив, що подібні бочки — зараз дефіцит, на виготовлення кожної потрібно від чотирьох місяців до півроку.

Директор Харківської обласної інфекційної лікарні Павло Нартов повідомив, що в медзакладі 107 точок доступу магістрального кисню, понад 40 кисневих концентраторів.

"Від бочки живляться апарати ШВЛ і киснева магістраль. Зараз в нашій лікарні таких точок 67, за рахунок дитячої лікарні - там 40", - повідомив директор лікарні Павло Нартов.

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За словами Нартова, в медустанові немає вільних місць, а кількість тяжкохворих збільшується.

"На сьогодні наш лікувальний заклад завантажений на 100%. Наша лікарня розрахована на 290 ліжок, у нас на ранок 290 хворих. У реанімації 12 хворих і, крім цього, ще в звичайних відділеннях 26 апаратів ШВЛ», — сказав Нартов.

Планується, що нова киснева цистерна запрацює з наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, в Харківській області станом на 5 листопада виявили 40 330 випадків коронавірусної хвороби, 771 з яких - за минулу добу.

В обласному госпіталі ветеранів війни почали проектувати лінії для підведення кисню.

З 6 листопада в область почнуть поставляти кисневі концентратори. Планується, що Харківська область отримає 400 кисневих концентраторів.

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Автор: УНІАН